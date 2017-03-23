Госдуме предлагают снизить взносы в ПФР для самозанятых граждан

Сейчас ставка фиксированная

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" внесла в среду на рассмотрение Госдумы поправки в Налоговый кодекс, снижающие налогообложение самозанятых граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс Об этом заявлено в сообщении пресс-службы фракции.

Законопроект предлагает обязать граждан, имеющих доходы менее 300 тысяч рублей в год, уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ не по фиксированной ставке (в настоящее время - 23 400 рублей в год), а по ставке 6% от фактически полученного дохода.

Законопроект направлен на стимулирование самозанятости граждан, говорится в сообщении.

"Самозанятыми, т.е. работающими самостоятельно и не нанимающими работников, являются граждане, осуществляющие услуги по присмотру и уходу за детьми, больными, пожилыми людьми, по репетиторству; по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства, а также иные услуги для личных, домашних и иных подсобных нужд", - говорится в сообщении. Такие граждане обязаны сегодня уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере.

"Данная мера призвана стимулировать деятельность самозанятых граждан, деятельность которых является сегодня значительным вкладом в помощь людям, нуждающимся в постоянном уходе", - говорится в сообщении.