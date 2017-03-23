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Россия

Как живут инвалиды в России

Жизнь 9% населения страны - в цифрах
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

По данным Росстата на 1 января 2016 года в России насчитывалось 12 млн 751 тыс. инвалидов — 9% населения страны. 65% российских инвалидов старше трудоспособного возраста, 30% — люди трудоспособного возраста, 5% — дети. 57% инвалидов — женщины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon.


В России три категории инвалидности. Инвалидность I группы присваивается в случае, если человек не способен к самообслуживанию и полностью зависит от других лиц, не может самостоятельно ориентироваться в пространстве, передвигаться или контролировать свое поведение. Это 10% от общего числа инвалидов в России.

49% лиц с ограниченными возможностями в РФ присвоена II категория инвалидности. Она подразумевает, что человек может перемещаться и ориентироваться в пространстве только при помощи вспомогательных средств или других лиц.

К инвалидам III группы относятся те, кто способен передвигаться, ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с окружающими либо при помощи других людей, либо затрачивая больше времени, чем на аналогичные действия требуется лицам без инвалидности. Инвалиды этой категории составляют 36% от общего числа инвалидов. Остальным 5% нет 18 лет — детей-инвалидов выделяют в отдельную категорию.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Средний размер пенсий по инвалидности в 2016 году — это:

Размер пенсий по старости и заработных плат — 2016. Источник — Росстат. Величина пособия по безработице — 2017. Источник — федеральный портал нормативных правовых актов. Средний размер пособий по инвалидности в США — 2017. Источник — Nolo, перевод из долларов в рубли осуществлен по курсу на 14 марта 2017 года

В 2015 году официально трудоустроены были 12% российских инвалидов в возрасте от 15 до 72 лет. 19% были зарегистрированы в качестве безработных. Средний размер пенсий по инвалидности в 2016 году составил 8040 рублей. Для сравнения, величина прожиточного минимума на душу населения по итогам III квартала 2016 года был равна 9889 рублей. В 2015 году денежные пособия, выплаченные за счет средств федерального бюджета, в среднем составляли 1953 рубля, а пособия, выплаченные за счет средств региональных бюджетов, — 3654 рубля. Денежные выплаты за счет бюджетов регионов РФ на регулярной основе в 2015 году получало сравнительно небольшое число инвалидов: 34 тыс. детей, 20 тыс. инвалидов войны и 21 тыс. инвалидов других категорий.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

В 2014 году Росстат провел комплексное исследование качества жизни российских инвалидов. Тогда 52% опрошенных сказали, что могут вести активную социальную жизнь наравне с лицами без инвалидности. 33% хотя бы раз в течение года посещали кино, 43% — ресторан или кафе, 18% — театр, 14% — выставку или музей. По данным опубликованного в феврале 2017 года исследования ВЦИОМ, за последний год хотя бы раз посещали кино 45% россиян, театр — 21%, выставку — 12%.

Лишь 3% российских инвалидов являются членами каких-либо общественных движений или организаций, из них 57% состоят в советах ветеранов.

84% лиц с ограниченными возможностями в 2014 году заявили, что недовольны по крайней мере одним аспектом проживания в своем населенном пункте. По 26% из них жаловались на недоступность государственных и муниципальных услуг в сфере медицинского обслуживания и плохую организацию работы общественного транспорта. В 2016 году лишь 9% российских автобусов были оборудованы для перевозки маломобильных групп населения, при этом 49% российских инвалидов пользуются общественным транспортом.

В 2014 году 68% инвалидов старше 15 лет указали, что нуждаются в специализированной медицинской помощи. Также 45% отметили, что не во всех случаях обращались в медицинские учреждения. 25% из них сказали, что не обращались за соответствующей помощью, так как не рассчитывают на эффективное лечение, 29% не удовлетворяет работа медицинских организаций. 3% инвалидов в 2014 году обращались за помощью не к профессиональным врачам, а к народным целителям или гомеопатам.

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