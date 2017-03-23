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Игра «Синий кит»: В Орле спасли школьника, участвовавшего в смертельной игре

По данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

В Орле сотрудники полиции спасли школьника от гибели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Было установлено, что мальчик являлся участником уже известной игры в социальных сетях "Синий кит". На странное поведение подростка обратили учителя в школе, так как ребенок стал замкнутым. Педагоги обратились за помощью в правоохранительные органы.

Мальчик был отправлен к бабушке, также сотрудники полиции настояли оградить ребенка от интернета и общения со сверстниками.

В настоящее время правоохранительные органы опрашивают друзей школьника, пытаясь установить, какие задания ребенок уже успел выполнить.

Также ведется розыск людей, с которыми общался подросток.

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