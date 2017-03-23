Голодец попросила повысить МРОТ в России

Она обратилась с просьбой к президенту России

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Курирующая социальный блок правительства вице-премьер Ольга Голодец обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Прошу Вас, Владимир Владимирович, дать поручение, в том числе, министерству труда, потому что это ключевой вопрос по производительности», - сказала О.Голодец на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам во вторник.

Как считает Голодец, повышение МРОТ сразу даст возможность вывести из системы самых низкопроизводительных рабочих мест.

О.Голодец добавила, что правительство готово оказать содействие тому, чтобы «эти люди были заблаговременно переобучены и не почувствовали никаких сложностей».

Отметим, что на прошлой неделе вице-премьер О.Голодец обратила внимание на то, что почти 5 млн человек в России работают, но при этом остаются за чертой бедности.

«Та бедность, которая фиксируется в стране - это бедность работающего населения, это уникальное явление: работающие бедные. У нас нет такой квалификации, где достаточный уровень заработной платы 7800 рублей (минимальный размер оплаты труда в РФ)», - сказала она 14 марта в ходе социального форума, проводимого в рамках Недели российского бизнеса в Москве.

Она напомнила, что в России 4,9 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ, при этом, по ее мнению, даже после окончания школы молодой человек имеет полное право рассчитывать на более высокую зарплату.

Именно поэтому Голодец считает, что вопрос повышения зарплат нужно предметно обсуждать с компаниями, которые платят низкую зарплату.

Ранее, 27 февраля на российском инвестиционном форуме в Сочи Ольга Голодец заявила, что «на уровне МРОТ в Российской Федерации работает 4,9 млн человек, и на сегодняшний день минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума, и доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям».

Напомним, что МРОТ в России составляет 7800 рублей, а среднероссийский прожиточный минимум - около 11 тыс. рублей.

В феврале в Госдуме в ходе заседания межфракционной рабочей группы с участием министра труда и социальной защиты Максима Топилина обсуждались возможные пути повышения МРОТ до прожиточного минимума, в частности, регионализация МРОТ.