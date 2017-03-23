Детские суициды: кто виноват и что делать? 16:42, 22 марта Детские суициды: кто виноват и что делать? (Фото)
В предстоящие выходные во Владивостоке будет тепло и сухо 16:38, 22 марта В предстоящие выходные во Владивостоке будет тепло и сухо
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека 14:57, 22 марта Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 23 четверг
02:49
РИА VladNews ждет ваших новостей
02:49
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
02:04
Школы и детские сады Владивостока начинают готовить к новому учебному году
01:34
Голодец попросила повысить МРОТ в России
00:21
Реальные доходы россиян в феврале сократились на 4,1%‍
Март, 22 среда
23:58
Регулярный секс укрепляет отношения, - ученые
22:41
Законопроект о бесплатной рыбалке внесут в Госдуму в апреле
21:26
Коэффициент повышения пенсии с 1 апреля 2017 года: последние новости
20:02
Три грузовика ушли под лед
19:30
В России посчитали долларовых миллионеров: их стало больше на 31%
19:06
Молодежи Владивостока рассказывают, как обезопасить себя от туберкулеза
18:20
На улице Окатовой началась реконструкция подпорной стены Фото
17:59
Во Владивостоке заметно похолодало
17:51
Путин: За 8 лет надо увеличить длительность жизни россиян на 4 года
17:42
Составлен рейтинг самых грязных мегагородов Фото
17:32
В Приморье перекрыт канал контрабанды краба
17:21
В Приморье объявили вне закона цирковых животных
Восток Цемент
17:12
«Предпринимателя года» назовут во Владивостоке
16:56
В Приморье полицейская собака Ами помогла задержать подозреваемого в грабеже Фото
16:42
Детские суициды: кто виноват и что делать? Фото
16:38
В предстоящие выходные во Владивостоке будет тепло и сухо
16:32
Спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности при посещении лесных массивов
16:18
Приморский краевой театр кукол: репертуар на апрель
16:09
Коктейли с энергетиком опасны для здоровья, - ученые
16:06
Кто в городе «самая-самая»: подведены итоги конкурса
15:38
Во Владивостоке продолжается строительство самого большого детского сада Фото
15:24
Проветривание в помещении поможет спастись от ожирения, - ученые
15:13
В Приморье произошел пожар
14:57
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека Эксклюзив
14:57
Владивостокцев приглашают к участию в международном медиафестивале «Мы здесь!»
14:45
Жительница Приморья напала на продавца магазина с пистолетом
14:38
Автомобилист сбил женщину во Владивостоке Эксклюзив
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4102 (41) от 23 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Обновленной библиотеке добавили крылья
Медведю забыли оформить допуск. На выступление
Получателям бесплатного гектара предлагают помощь. Даром и за деньги
По пассифлоре часы можно сверять
Звуки Владивостока записали в ДВФУ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Россия

Голодец попросила повысить МРОТ в России

Она обратилась с просьбой к президенту России
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Курирующая социальный блок правительства вице-премьер Ольга Голодец обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Прошу Вас, Владимир Владимирович, дать поручение, в том числе, министерству труда, потому что это ключевой вопрос по производительности», - сказала О.Голодец на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам во вторник.

Как считает Голодец, повышение МРОТ сразу даст возможность вывести из системы самых низкопроизводительных рабочих мест.

О.Голодец добавила, что правительство готово оказать содействие тому, чтобы «эти люди были заблаговременно переобучены и не почувствовали никаких сложностей».

Отметим, что на прошлой неделе вице-премьер О.Голодец обратила внимание на то, что почти 5 млн человек в России работают, но при этом остаются за чертой бедности.

«Та бедность, которая фиксируется в стране - это бедность работающего населения, это уникальное явление: работающие бедные. У нас нет такой квалификации, где достаточный уровень заработной платы 7800 рублей (минимальный размер оплаты труда в РФ)», - сказала она 14 марта в ходе социального форума, проводимого в рамках Недели российского бизнеса в Москве.

Она напомнила, что в России 4,9 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ, при этом, по ее мнению, даже после окончания школы молодой человек имеет полное право рассчитывать на более высокую зарплату.

Именно поэтому Голодец считает, что вопрос повышения зарплат нужно предметно обсуждать с компаниями, которые платят низкую зарплату.

Ранее, 27 февраля на российском инвестиционном форуме в Сочи Ольга Голодец заявила, что «на уровне МРОТ в Российской Федерации работает 4,9 млн человек, и на сегодняшний день минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума, и доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям».

Напомним, что МРОТ в России составляет 7800 рублей, а среднероссийский прожиточный минимум - около 11 тыс. рублей.

В феврале в Госдуме в ходе заседания межфракционной рабочей группы с участием министра труда и социальной защиты Максима Топилина обсуждались возможные пути повышения МРОТ до прожиточного минимума, в частности, регионализация МРОТ.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В России посчитали долларовых миллионеров: их стало больше на 31%
19:30, 22 марта 2017 В России посчитали долларовых миллионеров: их стало больше на 31%

Положительная динамика в росте сильных мира сего отмечена во всем мире в последние 10 лет

Российский спецназ принял анатомическую форму на вооружение
14:54, 06 марта 2017 Российский спецназ принял анатомическую форму на вооружение

Теперь одежда не будет мешать штурмам

Росстандарт: На 12% российских АЗС торгуют суррогатом бензина
16:59, 02 марта 2017 Росстандарт: На 12% российских АЗС торгуют суррогатом бензина

А вот общих нарушений на заправках было обнаружено мало

С 2017 года начнется запуск российского коллайдера NICA
17:09, 28 февраля 2017 С 2017 года начнется запуск российского коллайдера NICA

Объект строится в Московской области

Закон о гуманном отношении к животным будет рассмотрен Госдумой в мае
11:11, 28 февраля 2017 Закон о гуманном отношении к животным будет рассмотрен Госдумой в мае

Сейчас принимаются поправки от регионов

«Налог на тунеядство»: последние новости
09:48, 28 февраля 2017 «Налог на тунеядство»: последние новости

Идея встретила положительный отклик в правительственных кругах

Опрос: Полностью соблюдать Великий пост в 2017 году будут только 2% россиян
18:14, 27 февраля 2017 Опрос: Полностью соблюдать Великий пост в 2017 году будут только 2% россиян

Данные "Левада-Центра"