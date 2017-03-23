В Барнауле 6-летний мальчик сломал шею после прыжка в сугроб‍

Ребенок решил показать своим друзьям, как он умеет делать сальто

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

В Барнауле погиб 6-летний мальчик. Ребенок прыгнул в снежный сугроб с хозпостройки, в результате чего сломал шею, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером во вторник, 21 марта. Возле нежилого дома в Октябрьском районе было найдено тело маленького мальчика без признаков насильственной смерти.

Как выяснилось, трагедия случилась, когда ребенок вышел на прогулку без сопровождения взрослых. Мальчик забрался на крышу и решил показать приятелям, что умеет делать сальто.

Известно, что на место происшествия выехали бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа. Медики констатировали смерть мальчика. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, он скончался в результате перелома шейных позвонков.

Сообщается, что в связи со смертью малолетнего назначена доследственная проверка. Сейчас выясняются обстоятельства, которые привели к трагедии.