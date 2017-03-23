Реальные доходы россиян в феврале сократились на 4,1%‍

Доходы сокращаются три года подряд

Владивосток, четверг, 23 марта , РИА Vladnews.

Реальные денежные доходы россиян в феврале снизились на 4,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И это произошло после роста на 8,1% в январе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Такую новость сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).



По данным Росстата, доходы населения снижались три года подряд. Так, в 2016 году доходы сократились на 5,9%, в 2015 году они снизились на 3,2%, а в 2014 - на 0,7%.



В номинальном выражении доходы россиян в феврале текущего года составили 29 тыс. 100 рублей - рост на 1,2% к февралю 2016 года. Средняя заработная плата в феврале нынешнего года составила 35 тыс. 900 рублей и выросла на 6,0% к февралю прошлого года.



Между тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что статистические данные, опубликованные Росстатом, не являются репрезентативными и могут быть пересмотрены. «База прошлого, високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные», — сказал министр.