В России посчитали долларовых миллионеров: их стало больше на 31%

Положительная динамика в росте сильных мира сего отмечена во всем мире в последние 10 лет

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

С 2006 по 2016 годы число долларовых миллионеров среди россиян выросло на 31% и достигло 132 тыс. человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, проведённое Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

В Австралии и Океании количество людей с состоянием свыше $1 млн возросло на 86%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 84%, на других континентах этот показатель рос не так стремительно. В Латинской Америке число миллионеров увеличилось на 41%, в Северной Америке — на 31%, в Европе — на 13%.

За прошедший год число обладателей суммы в $1 млн и выше в РФ увеличилось на 10% по сравнению с 2015 годом. Количество долларовых миллиардеров в России также стало больше по итогам 2016 года на 11% (83 человека). Общемировой уровень роста числа миллионеров за прошедший год составил всего 3%, а в Европе исследователи зафиксировали снижение этого показателя на 4%.

Также исследователи РАНХиГС проанализировали уровень бедности в РФ и пришли к выводу, что этот показатель почти не изменился по сравнению с 2015 годом. Количество людей с уровнем доходов ниже прожиточного минимума составило 13,4%.

Ранее Bloomberg составил список ста богатейших людей мира, в который попали восемь россиян.