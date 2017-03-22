Три грузовика ушли под лед

КамАЗ, ЗИЛ-131 и "Урал"

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Две машины груженные лесом и вахтовый автомобиль накануне вечером ушли под лед в Амурской области при попытке пересечь реку Селемджа, люди не пострадали, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"В Мазановском районе в устье реки Селемджа при несанкционированном выезде на лед провалились КамАЗ, ЗИЛ-131 и "Урал". В автомобилях находились четыре человека. По состоянию на 01:05 (19:05 мск) среды людей доставили на берег, от медицинской помощи они отказались", - сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

На месте происшествия работала оперативная группа пожарной части ПЧ-64 Амурского центра ГЗ и ПБ, а также инспектор участка Государственной инспекции по маломерным судам по Мазановскому району и представители полиции района.

На место происшествия прибыл представитель компании-хозяина автомобилей, который заявил, что владелец техники намерен справиться с ситуацией своими силами.