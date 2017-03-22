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Регулярный секс укрепляет отношения, - ученые

В первые годы совместной жизни интимная близость необходима всем парам
Фото: Shutterstock.com Фото: Shutterstock.com
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследований выяснили, что регулярный секс помогает укрепить отношения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты выяснили, что интимная близость предотвращает развитие кризисов у пары. Отмечается, чтобы избежать ссоры и недопонимания в первые годы совместной жизни, парам необходим секс.

По словам специалистов, во время близости выделяется гормон эндорфин, благодаря которому на протяжении 48 часов после полового акта отмечается отсутствие депрессии и стресса.

Этот гормон больше известен под названием «гормона счастья». Эндрофин в ответе за положительные эмоции, такой себе естественный наркотик. Стоит отметить, что именно этот гормон играет большую роль в поддержании иммунитета, он оказывает мощное противодействие стрессу.

Также кроме эндорфина во время секса выделяется гормон окситоцин, который помогает организму справляться с внешними раздражителями. Также этот гормон называют «гормоном любви», который участвует в формировании привязанности. Нейромедиатор способствует развитию влечения у людей, именно с этим гормоном связаны доверительные отношения. При высоком уровне окситоцина люди становятся более щедрыми, дружелюбными, проявляется больше доверия.

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