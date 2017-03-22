Путин: За 8 лет надо увеличить длительность жизни россиян на 4 года

Президент заявил, что для этого есть все ресурсы

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

К 2025 году средняя продолжительность жизни в России должна превысить 75 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте", - сказал Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В настоящее время в России наблюдается положительная динамика показателя продолжительности жизни населения, напомнил президент.

"Он сегодня составляет почти 72 года. За 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 лет - с 65,4 в 2005 году до 71,87 - в 2016 году", - напомнил Путин.

У мужчин рост этого показателя составил 7,7 лет, у женщин - 4,6 года, добавил российский лидер.

"За это время младенческая смертность снизилась с 10,2 до шести на 1000 родившихся, а в январе было зафиксировано 5,1", - сказал Путин.

Материнская смертность снизилась более чем втрое, добавил глава государства.

Тем не менее, по его словам, показатели смертности в трудоспособном возрасте несколько настораживают.

"Смертность лиц трудоспособного возраста возросла в 2015 году, ничего критического здесь нет, но, тем не менее, нужно обратить внимание", - отметил Путин.