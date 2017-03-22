Составлен рейтинг самых грязных мегагородов

Ученые назвали главные причины этих загрязнений

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Изменение количества загрязнений в воздухе над крупнейшими городскими агломерациями мира указало на их ключевые причины – лесные пожары, мусор, плохую энергетику и неудачное расположение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Представлены новые данные загрязненности воздуха в крупнейших городских агломерациях мира – мегаполисах и «мегагородах» с населением в десятки миллионов человек. Лидерами антирейтинга стали центры Пакистана и Индии, а ученые оценили роль различных факторов в сезонных изменениях уровня загрязнения. Результаты работы готовятся к публикации в журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

Исследование провела большая команда ученых из США во главе с Дженнифер Хигарти (Jennifer Hegarty). Основой для их работы послужили наблюдения, сделанные тропосферным эмиссионным спектрометром (TES), который работает на борту американского метеорологического спутника Aura. Орбита зонда устроена так, что он может проводить наблюдения каждой точки Земли раз в 16 дней, примерно в одно и то же местное время. Это позволило отслеживать изменения в содержании аммиака, метанола, муравьиной кислоты, озона и других газов, чтобы понять, как особенности рельефа и климата влияют на состояние воздуха в «мегагородах».

С озоном хуже всего дело обстоит в пакистанском Карачи (население около 24,3 млн человек): около трети дней количество этого активного газа в нижних слоях атмосферы было здесь выше безопасного уровня. Рекорды по содержанию токсичного аммиака установили индийская Калькутта (14,8 млн человек), где его содержание оставалось выше нормы 47,1% дней в году, а также Дели (21,8 млн) с 73,5% и столица Бангладеш Дакка (18,3 млн) с 51,5% дней.

Ключевым фактором, который ведет к изменениям в содержании загрязняющих веществ, ученые называют сезонное горение биомассы – лесные пожары, сжигание остатков растений на полях и просто мусора. В частности, над Мехико уровни тех же токсичных газов резко поднимаются с марта по июнь – время, когда окрестные фермеры обрабатывают поля огнем, приступая к новому севу.

Впрочем, многие из крупнейших городских агломераций страдают и без помощи пожаров. Нигерийский Лагос (21 млн человек) загрязнен еще сильнее Мехико, основными виновниками чего ученые считают устаревшую электроэнергетическую систему и трудности с вывозом и утилизацией мусора. В результате местное население активно использует дизель-генераторы, резко ухудшающие качество воздуха.

Упоминают авторы и влияние географических факторов. В частности, тот же Мехико с трех сторон окружен горным массивом, который задерживает приток загрязнений от дальних пожаров. Лагос находится близко к экватору, и сильное солнечное излучение способствует образованию озона, а ветер со стороны океана удерживает загрязнения над городом.

©G. Grullón/Science