Грузовик цирка-шапито проехал всю России - и никто не заметил отсутствия ветерианрных документов на артистов

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

В Приморье объявили вне закона цирковых животных, прибывших в регион в составе цирка-шапито из Москвы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края. Представления должны были начаться во Владивостоке с 25 марта - но грузовик с животными был задержан в поселке Лучегорск. Это произошло после того, как выяснилось, что 20 кошек и собак, дикобраз, степная рысь, енот, 3 бурых медведя, 2 льва, носуха и зеленая мартышка отправлены на гастроли во Владивосток без документов, подтверждающих их здоровье и прививки. Данный факт вскрылся при осмотре грузовика нарядом ДПС и специалистом Россельхознадзора.

Инспектор выдал предписание о изоляции цирковых животных, а также необходимости обратиться во владивостокскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных для проведения противоэпизоотических мероприятий и предоставить в теруправление Россельхознадзора документальное подтверждение исполнения предписания.