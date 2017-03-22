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Законопроект о бесплатной рыбалке внесут в Госдуму в апреле

Платной рыбалка будет только на тех прудах, где занимаются выращиванием рыбы
Фото: tutklev.ru Фото: tutklev.ru
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Поправки о любительской рыбалке будут внесены в Госдуму в апреле. Сейчас они проходят межведомственное согласование, а вступить в силу должны с 1 января 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, выступая в штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года платные рыбопромысловые участки начнут ликвидировать, и любительская рыбалка будет бесплатной.

Кроме того, для каждого рыбака будет установлена суточная норма добычи. Как пояснил Шестаков, такие нормы едиными для всех водоемов не будут. Они составят 5-50 кг в зависимости от региона.

Рыбаки-нарушители будут облагаться штрафом, который установят в зависимости от нанесенного ущерба. Речь идет о суммах в пределах от 500 до 2-3 тысяч рублей.

Платной рыбалка будет только на тех прудах, где занимаются выращиванием рыбы. Например, в Подмосковье немало водоемов, где за тысячу рублей можно поймать неограниченное количество рыбы.

Стоит сказать, что еще в 2012 году президент Владимир Путин на встрече с рыбаками-любителями дал понять, что рыбалка в России должна оставаться преимущественно бесплатной и институт РПУ должен быть ликвидирован.

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