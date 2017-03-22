Коэффициент повышения пенсии с 1 апреля 2017 года: последние новости

Предыдущая индексация состоялась в феврале

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий на 1,5 % с 1 апреля. Соответствующее постановление было опубликовано на интернет-портале правовой информации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



«Утвердить коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2017 года в размере 1,015», - говорится в документе.



По данным Минтруда, эта мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 млн человек, из которых около 3,1 млн — получатели социальных пенсий. В результате размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и составит 8774 рубля.



Следует напомнить, что предыдущая индексация состоялась в феврале, тогда пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5,4 % в соответствии с фактическим уровнем инфляции в 2016 году.



Отметим, что 28 февраля Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля размеры социальных пенсий на 1,5%. К слову, ранее предполагалось, что с 1 апреля пенсии будут проиндексированы на 0,38%.



В январе глава Минтруда Максим Топилин подчеркнул, что реальный рост пенсий по старости в 2017 году по сравнению с 2016 составит 2,1%. старости в 2017 году по сравнению с 2016 составит 2,1%.