В отношении главы российской фирмы возбуждено 30 уголовных дел

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

В Приморье перекрыт канал контрабанды краба: за 2016 года из региона было экспортировано более полумиллиона особей живого японского мохнаторукого краба, который по документам был выращен в искусственных условиях. Однако проверка показала: компания, указанная как производитель краба, не имеет возможностей для искусственного разведения этих морских животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В отношении директора компании возбуждено 30 уголовных дел.

По материалам следствия, на экспорт отправились 30 партий краба (570 530 штук) на общую сумму почти 103 миллиона рублей.

Справка: Краб японский мохнаторукий относится к стратегически важным водно-биологическим ресурсам, а потому ответственность за его незаконное перемещение в крупном размере предусмотрена статьей 226.1 УК РФ. Частью 1 этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.