В предстоящие выходные во Владивостоке будет тепло и сухо

Воздух прогреется до +8 °C

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные в крае погода будет спокойной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Интенсивных осадков не ожидается.

В субботу, 25 марта, в крае преимущественно без осадков. В континентальных районах фон ночных температур отрицательный, −1…−8 °C, в горных районах Приморья до −15 °C. Днем тепло, +3…+12 °C.

В воскресенье, 26 марта, над Приморьем будет перемещаться облачность малоактивного фронтального раздела. Местами возможны небольшие осадки. Фон температуры сохранится на уровне субботы.

Во Владивостоке в выходные дни будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью 0…+3 °C, днем +5…+8 °C.