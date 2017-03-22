Молодежи Владивостока рассказывают, как обезопасить себя от туберкулеза

Юношам и девушкам рассказывают о симптомах болезни

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Специалисты Молодежного ресурсного центра Владивостока, активисты приморского общественного объединения «Волонтеры-медики» и студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета организовывают для молодых горожан медико-профилактические мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни и предупреждению туберкулеза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

«До 30 марта в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в учебных учреждениях приморской столицы будет организовано 11 тематических инфо-палаток и лекций, – отмечает директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Первыми о том, как защитить себя от заражения опасного заболевания – туберкулеза – узнали сегодня, 22 марта, студенты приморского политехнического колледжа и промышленного колледжа энергетики и связи».

На медико-профилактических занятиях юношам и девушкам рассказывают об истории этой болезни, ее симптомах. В конце лекции студенты получают полезные рекомендации, как обезопасить себя от туберкулеза.

Для закрепления полученных знаний, на перемене сотрудники МРЦ и студенты ТГМУ предлагают всем желающим пройти так называемый «экзамен здоровья» – подростки вытягивают билеты и отвечают на вопросы. Ответив правильно, учащиеся получают сладкие призы.