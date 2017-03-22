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«Предпринимателя года» назовут во Владивостоке

В этом году у нас предусмотрено 12 номинаций,
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Конкурс «Предприниматель года» во Владивостоке в этом году состоится 25 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом на заседании городского координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства сообщила Марина Соколова, начальник управления экономики и развития предпринимательства. Вела заседание заместитель главы администрации города Наталья Зубова.

По результатам конкурса, который станет девятым по счету, самым активным и успешным представителям бизнес-сообщества приморской столицы будут вручены дипломы со званием «Предприниматель года 2017».

«В этом году у нас предусмотрено 12 номинаций, - рассказала Марина Соколова. - Некоторые по просьбам потенциальных участников мы расширили и детализировали - для того чтобы в конкурсе могло принять участие максимальное количество предпринимателей. В каждой номинации будет одно призовое место вместо восьми номинаций и трех призовых мест в прошлом году.

Прием заявок на участие в конкурсе «Предприниматель года» начнется 25 марта и завершится 25 апреля в Центре развития предпринимательства.

Также на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства был рассмотрен вопрос изменения схемы размещения во Владивостоке нестационарных торговых объектов. Сегодня в городе насчитывается 1348 таких объектов, теперь в схему внесен еще 71.

Еще одним вопросом обсуждения стало утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим во Владивостоке инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

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