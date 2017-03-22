Во Владивостоке заметно похолодало

Осадков не ожидается

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

В прошедшие сутки погода в Приморье заметно улучшилась, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Днем воздух прогрелся до +3…+10 °С, к утру подморозило до −1…−9 °С.

Во Владивостоке вчера было без осадков, ветер северо-западный умеренный до сильного. Днем воздух прогревался до +8…+10 °С, а к восходу столбик термометра опустился до +1 °С.

Сегодня, 22 марта, в Приморье переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +2…+9 °С.

Во Владивостоке без осадков. Максимальная температура +5…+7 °С.

В ближайшие сутки погода в крае не изменится, местами возможны небольшие осадки. Ночью будет морозно −2…−8 °С в горных районах при прояснениях до −16 °С, а фон дневных температур останется на уровне сегодняшнего дня.

Во Владивостоке в четверг, 23 марта, без осадков. Свежий ветер. Температура ночью 0…−2 °С, максимальная температура днем +5…+7 °С.