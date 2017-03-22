Детские суициды: кто виноват и что делать?

В Приморье говорят о моратории на тему подростковых самоубийств в СМИ

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

21 марта в здании УМВД Приморского края состоялся круглый стол на тему влияния СМИ на статистику детских суицидов, в котором приняли участие представители УМВД, прокуратуры, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и других заинтересованных территориальных органов, а также средств массовой информации края, сообщает корреспондент РИА VladNews. Мероприятие проходило под председательством главы Общественного совета при УМВД региона Светланы Морозовой. Во встрече участвовали также уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Анна Личковаха и представители Детского общественного совета при уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Среди вопросов, поднятых на встрече - влияние лексических средств выразительности русского языка на число самоубийств как среди несовершеннолетних, так и среди родственников наложивших на себя руки детей, а также вопрос исключения материалов о случаях самоубийств детей и подростков из "ассортимента" тем местных СМИ. Например, представитель ВГТРК ГТРК "Владивосток" заявила о введении такой временной меры на телеканале - до определения всеми ведомствами устраивающих всех границ дозволенного для публикаций по данной тематике. Как рассказала Анна Личковаха, мораторий на публикацию в СМИ информации о детских суицидах принят в Хабаровском крае. Об этом же шаге задумались и в Еврейском АО. Омбудсмена поддержали 10-классницы из Детского общественного совета, которые попросили взрослых "оградить детей от таких публикаций".

Необходимо отметить, что вопрос о том, влияют ли на решимость тинейджеров к суицидам публикации, видео- и аудиоматериалы средств массовой информации, до сих пор остается загадкой. Дать ответ о том, что в публикации - и каким образом - может повлиять на решение ребенка покончить с собой, не могут даже продвинутые ученые. О чем и рассказали в ответе на запрос Светланы Морозовой специалисты медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского (Москва).

Вместе с тем, на встрече в УМВД Приморья были зачитаны рекомендации данного института и Всемирной организации здравоохранения, по которым журналистам не рекомендуется давать подробности происшествий, оценку действий при попытках и фактах суицидов, а также не рекомендуется давать возможность идентификации людей по публикациям.

Однако, как отметил представитель Роскомнадзора - надзорного органа, призванного отслеживать законность деятельности средств массовой информации - начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Сергей Третьяков, СМИ края фактически действуют в рамках законодательства РФ, изо всех сил стремясь его не нарушать. Так, из нескольких десятков жалоб от граждан, поступивших на нарушения законов в публикациях СМИ Приморья по теме самоубийств, подтвердилось только одно сообщение. Также Третьяков напомнил, что в России хорошо отлажен механизм досудебной блокировки.

Необходимо отметить, что представителей СМИ заинтриговал вопрос о том, сколько средств массовой информации Приморья читают присутствующие 10-классники (необходимо отметить, что это умные и "отборные" старшеклассники). Ребята смогли вспомнить "навскидку" только два телеканала и новостной ресурс, не имеющий статуса СМИ.

Проблема детских суицидов актуальна как для всей России, так и для Приморского края в частности. Так, на этой неделе детский омбудмсен Анна Кузнецова объявила о росте подростковых самоубийств на 60%. Что касается Приморья, то по итогам первых трех месяцев 2017 года число попыток самоубийств среди детей снизилось с 23 до 7 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако фактическое число детских самоубийств, завершившихся летальным исходом, осталось на уровне трех. Специалистов тревожит тот факт, что дети, однажды уже замеченные в так называемых "группах смерти", нередко выявляются в соцгруппах такого рода повторно.

Необходимо отметить, что большой проблемой специалисты признают соцсети, которые фактически не подчиняются жестким нормам законодательства, а различные социальные группы "плодятся" как грибы. По различным родительским группам в мессенджерах "гуляют" наводящие панику сообщения с пометками "максимальный репост" и заявлениями о готовящихся массовых суицидах детей и тому подобном.

А кто-то уже дает свой ответ на мучающий экспертов вопрос "Как защитить ребенка?": надо просто любить своих детей и быть к ним внимательнее: "Да любить надо своих детей, воспитывать их и заботиться о них. И НИКТО НИ КУДА НЕ ПРЫГНЕТ!" - пишет один из читателей РИА VladNews. Ведь по статистике, современные мамы общаются со своими детьми в среднем 7 минут в день. А папы нередко бросают еще не родившихся малышей - и число матерей-одиночек в России с 90-х годов буквально "зашкаливает".

А для психиатров давно не секрет: дети, которые пытаются покончить с собой, часто стремятся не к смерти, а к привлечению внимания.

Психологи призывают родителей: любите своих детей, если не хотите их потерять, и интересуйтесь своими чадами (подробные рекомендации семейного психолога для родителей - здесь).