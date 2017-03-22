Приморский краевой театр кукол: репертуар на апрель

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
Начало в 12 часов
1сб. «Буратино» А.Толстой
2вс. «Кот в сапогах» Н.Шувалов
8сб. «Приключения Колобка» Е.Патрик
9вс. «Кто спасёт корлевну Булочку?» М.Войтышко
15сб. «Все мыши любят сыр» Д.Урбан
16вс. «38 попугаев» Г.Остер
22сб. «Три весёлых гнома» Н.Шувалов
23вс. «Мышка-хвастунишка» М.Лукашкина
29сб. «Кошкин дом» С.Маршак
30вс. «Красная Шапочка» В.Бусаренко
МАЛАЯ СЦЕНА
Начало в 10 часов
2вс. «Кот, петух и лиса» Русская сказка
9вс. «Сказка о глупом мышонке» С.Маршак
16вс. «Как мы Гале помогали» Польская сказка
23вс. «Вышли зайчики гулять» А.Герасимов
30вс. «Прыг-прыг и скок-скок» А.Герасимов