Приморский краевой театр кукол: репертуар на апрель

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Сказки каждые выходные
Фото: primrep.ru/ Фото: primrep.ru/
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

ОСНОВНАЯ СЦЕНА

Начало в 12 часов

1сб. «Буратино» А.Толстой

2вс. «Кот в сапогах» Н.Шувалов

8сб. «Приключения Колобка» Е.Патрик

9вс. «Кто спасёт корлевну Булочку?» М.Войтышко

15сб. «Все мыши любят сыр» Д.Урбан

16вс. «38 попугаев» Г.Остер

22сб. «Три весёлых гнома» Н.Шувалов

23вс. «Мышка-хвастунишка» М.Лукашкина

29сб. «Кошкин дом» С.Маршак

30вс. «Красная Шапочка» В.Бусаренко

МАЛАЯ СЦЕНА 

Начало в 10 часов

2вс. «Кот, петух и лиса» Русская сказка

9вс. «Сказка о глупом мышонке» С.Маршак

16вс. «Как мы Гале помогали» Польская сказка

23вс. «Вышли зайчики гулять» А.Герасимов

30вс. «Прыг-прыг и скок-скок» А.Герасимов

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