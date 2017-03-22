Спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности при посещении лесных массивов

Во Владивостоке и его пригороде наблюдается резкое увеличение количества палов сухой травы

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

В весенний период, особенно в выходные дни, во Владивостоке и его пригороде наблюдается резкое увеличение количества палов сухой травы, тления листьев и лесных пожаров. Связано это с тем, что с приходом тепла все больше горожан устремляется на отдых в лесные массивы. Как правило, такой отдых сопровождается разведением костров, парковкой автомобилей на площадках с сухой травой, а также складированием после себя мусора. Спасатели предупреждают: любой из перечисленных факторов может спровоцировать возникновение лесного пожара.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендует всем жителям и гостям региона соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесных массивах:

- не оставляйте не затушенные костры;

- не разбрасывайте мусор, битое стекло может сфокусировать солнечные лучи на сухую траву и разжечь её;

- непотушенная сигарета, оставленная ветошь или транспортное средство с неисправным глушителем может вызвать возгорание.

Правила пожарной безопасности при нахождении в лесных массивах:

- не разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличием сухой травы, на участках леса подвергшихся ветровалу, бурелому, на лесосеках, неочищенных от порубочных остатков;

- разводить костер нужно на открытых, специально оборудованных местах, окружив его минерализованной полосой не менее 0,5 м; после использования костер должен быть залит водой или засыпан землей;

- не бросайте горящие спички и окурки, не курите и не пользуйтесь открытым огнем вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов;

- заметив начинающийся пожар в лесу, немедленно сообщите в администрацию сельского округа, пожарную охрану, лесничество;

- если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать пожар, сообщите находящимся вблизи людей о необходимости выхода из опасной зоны, выходить надо быстро, перпендикулярно направлению движения огня;

- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой;

- при сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев;

- в случае пожара немедленно сообщайте об этом по телефону 101.

Управление по делам ГО и ЧС администрации города Владивостока напоминает, что вовремя принятые профилактические меры значительно снижают возможность возникновения лесных пожаров и ущерб, который может быть нанесен огнем. Поэтому руководителям предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, а также дачникам, туристам и отдельным гражданам необходимо помнить: в пожароопасный период запрещается сжигать мусор на подведомственных территориях, проводить палы сухой травы, стерни на территориях, прилегающих к населенным пунктам, садоводствам, базам отдыха, землям лесного фонда.

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока»: 222-23-33.