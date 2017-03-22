Кто в городе «самая-самая»: подведены итоги конкурса

Награждение участниц состоится 24 марта

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 марта, стало известно имя победительницы конкурса «Я – самая-самая», организатором которого выступили РИА VladNews и газета «Владивосток». В проекте принимали участие девушки от 16 лет. Чтобы стать одной из конкурсанток, девушкам нужно было прислать свою фотографию, которая отображала бы их увлечение, а также написать интересный рассказ о себе.

Как только появилась информация о старте конкурса «Я – самая-самая», в адрес редакции посыпались письма от прекрасных дам. Основным увлечением большинства участниц являются их дети. Для некоторых конкурсанток любовью всей жизни стал спорт, да не простой! Например, Татьяна Кожевникова увлекается вэйк-сёрфингом, а Полина Бобошина рассекает по горнолыжным склонам. Есть и такие участницы, которые занимаются рукоделием. Участница №13 Ольга Ильина вяжет и валяет тапочки, валенки и различные украшения, а Оксана, участница под № 14, мастерит, шьёт и декорирует!

Более 20 000 человек приняли участие в голосовании за конкурсанток проекта «Я-самая-самая». Ровно в полночь, с 21 на 22 марта голосование остановилось. Победительницей проекта в 2017 году становится Олеся Москович! Олеся – мама троих детей. Она считает себя самой счастливой, потому что умеет оставаться собой. Как написала сама о себе победительница конкурса: «Я самая-самая счастливая женщина! Я счастлива в своей жизни! Почему я считаю себя самой счастливой? Наверное, потому, что я родилась, чтобы быть такой». Наверное, именно такой позитивный настрой помог участнице одержать победу!

Редакция РИА VladNews и газета «Владивосток» искренне поздравляют Олесю Москович с победой в конкурсе «Я-самая-самая»! Торжественная церемония закрытия и награждение победительницы конкурса состоится 24 марта в 14:00 в конференц-зале редакции газеты «Владивосток» (Народный пр-т, 13, офис 202). Редакция приглашает всех участниц конкурса «Я – самая-самая», ведь приятные подарки ждут абсолютно всех!