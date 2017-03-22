Коктейли с энергетиком опасны для здоровья, - ученые

Человек начинает чувствовать прилив сил

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследований выяснили, что смешивание энергетических напитков с алкоголем опасны для жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты проанализировали данные с 1981 по 2016 год. В результате специалисты нашли взаимосвязь между энергетическими напитками и травматизмом. Как оказалось, когда подвыпивший человек выпивает кофеиносодержащий напиток, то он не осознает свое состояние, чувствуя прилив сил и употребляя спиртное сверх допустимой нормы, а это может спровоцировать рискованное поведение.

По словам специалистов, в ближайшее время они проведут дополнительные исследования, чтобы узнать, как обезопасить людей.