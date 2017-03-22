Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека

Всего за сутки произошло 71 столкновение ТС

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока за минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человека. Произошла 71 авария (зарегистрировано 45 аварий с материальным ущербом, участники 10 ДТП составили европротоколы), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Сотрудники ДПС составили 333 протокола по нарушениям Правил дорожного движения. Они остановили 95 человек, переходивших дорогу в неположенных местах, а также 27 автомобилей с не пристегнутыми как положено детьми. Не предоставил преимущество пешеходам 31 автомобилист.

Также во Владивостоке были остановлены 12 нетрезвых водителей и 26 владельцев авто с тонированными стеклами.

Правила парковки нарушили 50 водителей. На СВЗТ эвакуаторы доставили 51 ТС.

Составлены протоколы в отношении 4 водителей автобусов, 21 таксиста и 11 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД.