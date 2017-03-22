35-летний водитель автомобиля Тойота Приус сбил женщину-пешехода во Владивостоке; ДТП произошло 21 марта в 17:50 рядом с пешеходным переходом около дома №74 по проспекту 100-летия Владивостоку. Автомобиль двигался со стороны улицы Бородинской в сторону проспекта 100-летия Владивостоку. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, 39-летняя потерпевшая получила ушибы и ссадины конечностей. Она направлена на амбулаторное лечение.
Автомобилист сбил женщину во Владивостоке
Потерпевшая отделалась ушибами и ссадинамиВладивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.
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