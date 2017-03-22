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Владивостокцы просыпаются после зимней спячки и вступают в ЗОЖ отряд

ЗОЖ проект «Волшебный педель» для всех кто хочет стать лучше, сильнее, красивее, но до сих пор откладывал это «на потом»
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Здоровый образ жизни давно перешел из статуса «модный» в статус «musthave». Только главная его проблема в том, что как бы мы не стремились следовать заповедям ЗОЖ, «срывы» и возвращение к прежнему режиму – для многих неизбежны.

ЗОЖ – это прежде всего привычка быть здоровым, которая, порой, дается нелегко. Нам известно, что некоторые привычки формируются гораздо быстрее, т.к. чаще всего не требуют ни каких усилий, а вот стакан воды по утрам, когда пить не хочется, или тренировка после работы, когда единственное желание – это вкусно поесть и лечь спать – то, что требует от нас приложение больших усилий.

О том, как приучить себя к спорту, правильному питанию и превратить это в привычку рассказывают кураторы популярного во Владивостоке ЗОЖ-проекта «Волшебный пендель».

- Для того, чтобы спорт и правильное питание стали неотъемлемой частью жизни они должны стать привычкой, которая со временем трансформируется в потребность, - комментирует руководитель проекта «Волшебный пендель», сертифицированный тренер по программам Zumba® fitnnes Елена Виноградова. –Специалисты в области психологии доказали, что привычка формируется за 21 день. Конечно, у всех людей формирование привычек занимает разное количество дней. Например, выпивать по 2 литра воды в день можно приучить себя за пару недель, а вот чтобы утренние пробежки вошли в привычку – нужно потрудиться, возможно, не один месяц. При этом делать перерывы нельзя иначе один пропуск может откинуть вас назад на несколько дней. Именно поэтому наша команда запускаетв апреле второй сезон программы «Волшебный пендель», которая теперь будет длиться не три, а один месяц, но с более интенсивной программой тренировок – до 5 раз в неделю! Такая программа позволит не только научить участников здоровому образу жизни, но и сохранить эти привычки после ее прохождения.

Куратором второгосезона и автором новой программы тренировок стал Максим Семенов,большую часть своей жизни посвятивший спорту.

- У Максима за плечами уже несколько лет успешной тренерской работы, он умеет правильно мотивировать людей, способен зажечь в них огонь и выжать все соки из своих подопечных. - говорит Елена Виноградова. – Для него важно не только дать участникам инструмент, чтобы привести себя в форму, но и научить любить здоровый образ жизни. Максим – первоклассныйинструктортренажерногозала, HotIron, IronCross, BestFit, Cardiostrike, F-training, Athleticstretch, pilates, cycle. И это далеко не все его способности, но глядя на его специализацию уже можно сказать, что программа тренировок второго сезона «пенделя» будет разнообразной и очень интенсивной.

- В этот раз мы решили сконцентрировать все силы участников именно на формировании их потребности в спорте и правильном питании, - рассказывает Максим Семенов. – за 21 день мы расскажем, как правильно заниматься спортом, питаться, экстремально быстро поможем привести физическую форму в порядок и, главное, поможем выработать привычку поддерживать ее всегда. Тренировки второго сезона будут проходить в дружеской и почти домашней атмосфере в новой просторной фитнес-студии «Виноград» с видом на море, расположенной на Калинина, а также в формате «outdoor» - на улице. Такие занятие необходимы для повышения выносливости и избавления от стеснения занятия спортом, что часто является проблемой у начинающих. Семинары, мастер-классы от лучших в своем деле – как обязательная часть программы и мотивации на работу. Так, примером для участников станет Анастасия Червякова – чемпионка Приморского края в категории Фитнес-Бикини, сертифицированный тренер EMS, которая на личном опыте покажет и расскажет, что значит любить свое тело, заботиться о здоровье и какие усилия необходимы для поддержания отличной формы. Каждая дошедшая до финала станет победителем, а показавшая наилучшие результаты завершит программу в расслабляющем SPA, где сможет несколько часов баловать себя за счет программы «Волшебный пендель».

ЗОЖ –это спорт, культура правильного питания, источник положительных эмоций и тайм-менеджмент в одном флаконе. Так как для того, чтобы выработать привычку ЗОЖ необходимо планировать каждый свой день, чтобы никакая многозадачность не отняла ваш ресурс времени на спорт. Это постоянное поддержание позитивного мышления и самоконтроля необходимые для самомотивации. Если вы готовы испытать себя, хотите не просто стать стройной к лету, а быть такой всегда – вырабатывайте привычку к ЗОЖ вместе с командой «Волшебного пенделя», ведь старт нового сезона совсем скоро!

По вопросам участия в ЗОЖ проекте «Волшебный пендель» обращайтесь по телефонам: 8-950-299-0017, 8-914-160-00-90

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