Во Владивостоке продолжается строительство самого большого детского сада

Стройка сада ведётся по программе главы Владивостока Игоря Пушкарёва

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

На улице Интернациональной, 50 во Владивостоке продолжается реконструкция самого большого в городе детского сада, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. Его построили полвека назад, но 90-е годы отдали в частные руки, и чтобы вернуть здание детям, администрации краевого центра пришлось долго судиться. Капитального ремонта предыдущие владельцы не проводили, поэтому под реконструкцией здесь скорее подразумевается полноценная стройка.

Например, коридор с большими окнами, больше похожий на галерею, здесь возводили с нуля. Это позволило снести стены старого коридора и расширить игровые комнаты. Ведь сад рассчитан на 300 детей. Он станет самым большим во Владивостоке. Но главная особенность нового садика – полноценные прогулочные площадки на крыше. Из-за того, что вокруг здания практически нет свободной территории для площадок (все занято жилыми домами), был придуман необычный ход – сделать эксплуатируемую кровлю и разместить на ней террасы для прогулок.

«На крыше уже установлены конструкции для беседок, горок и качелей. А также высокие, почти по два метра, бортики по всему периметру, чтобы обезопасить процесс прогулок. Внутри здания ведется шпатлевка стен и подготовка их под покраску и кафель. На улице устанавливаем бордюр, готовим территорию под асфальтирование. Закончили устройство наружных сетей и установку забора», - рассказал Александр Нестеренко, инженер по надзору Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.

В цокольном этаже двухэтажного детского сада разместятся административные, служебные и технические помещения, прачечная и пищеблок. На первом этаже шесть групп, медпункт, музыкальный и спортивный залы, на втором - восемь групп. Детский сад будет оснащён современной пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения.

Напомним, стройка сада ведётся по программе главы Владивостока Игоря Пушкарёва по расширению сети дошкольных учреждений. По этой программе уже построили и реконструировали 24 детских садика на улицах Вилкова, Сахалинской, Некрасовской, Узбекской, Нейбута, Русской, Пихтовой, Магнитогорской, в Снеговой Пади, на Маковского, Ковальчука, Терешковой, Порт-Артурской. В результате этой масштабной работы с 2008 года в дошкольных учреждениях Владивостока создано около 10 000 дополнительных мест.