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Бережное отношение к воде: 5 способов сэкономить воду дома

Крупные предприятия проводят ряд мероприятий по снижению водопотребления на производстве
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

22 марта в мире отмечают ежегодный Всемирный день водных ресурсов. Его цель – напомнить каждому из нас, что вода необходима для поддержания человеческой жизни и имеет первостепенное значение для здоровья человека. На сегодняшний день водные ресурсы Земли постепенно истощаются, запасы пресной воды составляют 2,5%.

Крупные предприятия проводят ряд мероприятий по снижению водопотребления на производстве. К примеру, на заводах Coca-Cola HBC Россия вода, которая используется для технических нужд – например, для мойки оборудования – собирается, тщательно очищается и используется повторно. Помимо этого, компания активно реализует и просветительские программы. Культура бережного отношения к природным ресурсам во многом закладывается еще в юности. Сотрудники компании придерживаются принципа бережного отношения к водным ресурсам не только на производстве, но и дома. Экономить воду в квартире совсем несложно, 5 простых советов от Coca-Cola HBC Россия по экономии воды в бытовых условиях:

1.Старайтесь поддерживать работу сантехники в идеальном состоянии. Например, всего из одного неисправного крана может утечь в канализацию от 30 до 200 литров воды за день.

2.По возможности используйте посудомоечную машину при её полной загрузке.Согласно инструкции по эксплуатации, в таком случае техника дольше прослужит, а расход потребляемой воды снизится.

3.Попробуйте мыть фрукты, овощи и зелень не под проточной водой, а, например, в миске. В дальнейшем собранную жидкость можно использовать для полива растений или уборки в доме

4.Предпочитайте душ приему ванны: стоя под лейкой 5 минут, вы расходуете максимум 100 литров воды, а чтобы наполнить ванну, необходимо 200 литров.

5.Рекомендуется выключать воду во время чистки зубов. Таким простым способом за месяц можно сэкономить до 910 литров.

Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение водных ресурсов благодаря бережному отношению к ним.

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