Проветривание в помещении поможет спастись от ожирения, - ученые

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Охлаждение тела полезно для здоровья
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что открытое окно в комнате является хорошим способом профилактики и может защитить от появления диабета или ожирения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

В ходе исследования было установлено, что охлаждение тела человека на пару градусов может быть полезным для здоровья и предотвратить появление ожирения или диабета. А вот глобальное потепление, наоборот, может вызвать вышеуказанные заболевания.

По словам ученых, открывать окно в комнате следует, чтобы предотвратить появление ожирения и диабета, так как сейчас люди слишком много времени проводят в теплых помещениях, поэтому организм не сжигает калории естественным образом для сохранения нормальной температуры тела. Охлаждение увеличивает на 30% показатели метаболизма.

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