В Приморье произошел пожар

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную часть Лазовского муниципального района поступила информация о пожаре. Очевидец происшествия сообщил о том, что в селе Лазо на улице Школьная горит хозяйственная постройка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные незамедлительно приступили к тушению возгорания общей площадью 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.