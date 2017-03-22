Владивостокцев приглашают к участию в международном медиафестивале «Мы здесь!»

Принять участие в мероприятии могут физические лица и коллективы

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Владивостокцев приглашают к участию в международном медиафестивале детского и молодежного творчества «Мы здесь!», посвященного Году экологии в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

Принять участие в мероприятии могут физические лица и коллективы. Работы будут оцениваться в двух возрастных категориях – от 5 до 18 лет и от 18 до 35 лет.

В медиафестивале «Мы здесь!» предусмотрено пять номинаций: «Лучший видеосюжет», «Лучшее анимационное видео», «Лучшая социальная реклама», «Лучшая песня», «Лучший документальный фильм о городе воинской славы». Конкурсные работы должны соответствовать тематикам «Культурный код мира», «Экология жизни», «Актуальные профессии» или «Будущее сегодня».

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля и разместить здесь свою работу. Это следует сделать до 7 августа. Участие в фестивале бесплатное.

Организаторы медиафестиваля – Союз городов воинской славы России, общероссийская организация «Российское военно-историческое общество», центр студенческих инициатив «Северо-Запад».

С более подробной информацией о международном медиафестивале «Мы здесь!» можно ознакомиться в прикрепленных документах.