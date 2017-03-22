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Жительница Приморья напала на продавца магазина с пистолетом

Злоумышленница лишилась свободы на три года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Вынесен приговор в отношении 43-летней жительницы Артема, признанной виновной в совершении разбойного нападения с применением насилия.

Инцидент случился еще в сентябре 2016 года. Тогда в отдел МВД России по городу Артему поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине, расположенном по улице Центральная. Позже, была задержана жительница Артема, которая дала признательные показания. В ходе обыска у нее было обнаружено и изъято орудие преступления – пневматический пистолет.

Подозреваемая совершила преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Женщина пришла в магазин и, протянув 120 рублей, попросила продать пачку сигарет, зажигалку и бутылку пива. Продавец ответила отказом, сказав, что данной денежной суммы недостаточно. Посетительница магазина достала из кармана пневматический пистолет и, угрожая расправой, похитила товары.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемой к совершению разбойного нападения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Артемовский городской суд признал жительницу Артема виновной в совершении разбойного нападения, назначив наказание в виде трех лет лишения свободы с выплатой штрафа, с испытательным сроком три года.

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