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Владивостокцы наслаждаются городом без пробок

Доехать до работы теперь можно за 15-30 минут
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Владивостокцы уже третий день радуются исчезновению утренних пробок на дорогах города, сообщает корреспондент РИА VladNews.

С наступлением новой недели местные жители не могли не заметить, что на дорогах города исчезли утренние пробки. Если ранее дорога до работы занимала от 40 минут и более, то с исчезновением заторов добраться в утренние часы в любую точку города можно за 15-30 минут.

Корреспонденты РИА VladNews ради интереса засекли время и узнали, сколько времени занимает дорого от дома до работы.

Начальной точкой мы выбрали два района города – Тихая и Снеговая падь, финальная точка – район 3-й рабочей.

Обычно время добраться с Тихой занимает 30-45 минут, но сегодня мы потратили 15 минут, чтобы оказаться на рабочем месте, такая же история была и с районом Снеговая падь.

Сейчас владивостокцы гадают, что могло стать поводом исчезновения утренних пробок, ведь каникулы у школьников начинаются только 27 марта.

Как оказалось, многие местные жители предпочитают отправляться в отпуска в теплые страны в марте-апреле, благодаря чему заторов становится меньше, а люди – счастливее.

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