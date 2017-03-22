В Приморье зафиксировано восемь возгораний

Информации о пострадавших нет

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло восемь пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На тушении было задействовано 86 человек личного состава и 21 единица техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра выявлено 6 тепловых аномалий в 3-х муниципальных образованиях: 1 – в Дальнегорском городском округе, 1 – в Надеждинском муниципальном районе, 1 – в Хасанском муниципальном районе. Проверяются.

Ранее РИА VladNews сообщало о серьезном пожаре, который произошел во Владивостоке на улице Надибаидзе.