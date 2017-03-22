Во Владивостоке произошел серьезный пожар

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Ночью, 22 марта, во Владивостоке сгорел магазин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Тревожное сообщение о возгорании на улице Надибаидзе поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока в 3 часа 43 минуты. Уже через 2 минуты по указанному адресу прибыли огнеборцы. При тушении пожарные столкнулись с открытым горением крыши, внутренних отделок помещения, потолочного перекрытия и полок с продуктами.

В 3 часа 54 минута пожар был локализован, а в 5 часов 21 минуту пожар на общей площади 70 кв. м. – полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар 19 человек личного состава и 3 единицы техники. В настоящее время причины пожара устанавливают специалисты.