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Во Владивостоке пропал мужчина

Мать пропавшего в панике
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пропал мужчина 32 лет, сообщает РИА VladNews.

Мужчина вышел из дома 21 марта в вечернее время. С тех пор связь с ним отсутствует до сих пор. Тревогу забила мать пропавшего Алексея Мезенцева. Сейчас женщина не находит себе места - телефон сына не доступен. Сотрудники Алексей сообщили, что на работу молодой человек не вышел. 

Кроме того, корреспонденту РИА VladNews стало известно, что младший сын Оксаны Веромей, матери пропавшего Алексея, погиб пару недель назад. 

Всех, кто знает что-либо о нахождении мужчины, просят обратиться по номеру телефона +7 914 962 43 69 - Оксана, мать Алексея Мезенцева. 

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