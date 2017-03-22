Жители Владивостока напишут Тотальный диктант на борту фрегата «Паллада»

Акция стартует 8 апреля

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Всемирная образовательная акция стартует во Владивостоке 8 апреля в 15:00. Впервые любой житель города сможет написать Тотальный диктант на борту учебного парусного судна «Паллада», пришвартованного у сорок второго причала, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

«Впервые Тотальный диктант на «Палладе» написали в 2016 году, тогда судно находилось в походе и в акции приняла участие команда – около сотни курсантов Дальрыбвтуза. Сегодня фрегат стоит у причальной стенки и каждый житель Владивостока имеет возможность попасть на борт знаменитого парусника, и проверить собственную грамотность на Тотальном диктанте», - рассказал координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Для того чтобы принять участие в Тотальном диктанте на «Палладе» необходимо зарегистрироваться на эту площадку на сайте totaldict.ru, количество мест ограничено – учебный класс корабля сможет вместить сто человек. Регистрация на сайте откроется 29 марта.

«Для меня, как для моряка, особенно приятно то, что уже более двухсот лет с начала первого русского кругосветного плавания, русская речь звучит по всему миру. 214 лет назад Иван Федорович Крузенштерн и Юрий Федорович Лисянский во главе своих экипажей отправились в кругосветное плавание. И так с 1803 года и по сей день объёмная, колоритная русская речь звучит на просторах мирового океана. То, что организаторы Тотального диктанта обращаются к нам в Дальрыбвтуз с интересным предложением по проведению акции на палубе учебного парусного судна «Паллада» вызывает гордость от того, что именно к нам, и доставляет удовольствие, что мы вновь обращаемся к интересным событиям, возрождающим язык великой нации», - заявил и.о. ректора Дальрыбвтуза Николай Кузьмич Зорченко.

Напомним, что все желающие могут подготовиться к Тотальному диктанту на бесплатных курсах. Занятия в ДВФУ проходят каждую субботу в кампусе на острове Русском, корпус D, аудитория D346, с 13:30 до 15:00. Курсы во ВГУЭС проходят каждую пятницу с 18:30 до 20:00 в аудитории 1457 (центральный вход, четвертый этаж). Библиотека «БУК» ждет всех на подготовительные занятия по воскресеньям в 18:30 по адресу ул. Светланская, 55.