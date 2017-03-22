Все мероприятия программы «Доступная среда» реализуются во Владивостоке на основе пожеланий обществ инвалидов

Программа действует во Владивостоке с 2014 года.

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация программы «Доступная среда». О том, какие мероприятия по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями будут проведены в этом году, обсудили представители администрации города с председателями обществ инвалидов во вторник, 21 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Все мероприятия, реализуемые во Владивостоке в рамках программы «Доступная среда», проводятся исходя из пожеланий обществ инвалидов, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. - Кроме этого, в процессе создания комфортных условий на том или ином объекте, а также процесс его сдачи в эксплуатацию проходит под пристальным контролем обществ инвалидов города».

Напомним, что программа «Доступная среда» действует во Владивостоке с 2014 года. В городе устанавливают пандусы, пониженные бордюры, благоустраивают автобусные остановки и пешеходные зоны, укладывают тактильную плитку, монтируют говорящие светофоры, а также проводят множество других работ по созданию доступных и комфортных условий для всех категорий граждан, в том числе маломобильных.

В прошедшем заседании по обсуждению объектов, которые будут адаптированы в приморской столице в этом году, приняли участие председатели обществ инвалидов Первореченского, Первомайского, Советского, Ленинского и Фрунзенского районов, общественных организаций людей с заболеваниями зрения, слуха и крови, а также представителя общества инвалидов «Ковчег» и «Спортивный Владос».

Руководители общественных организаций обсудили со специалистами администрации Владивостока проведенные в прошлом году мероприятия, а также утвердили перечень объектов, которые будут адаптированы в этом году. Было определено, что приоритетными сферами, нуждающимися в адаптации в 2017 году, станут пляж, адаптированный для инвалидов, и объекты дорожно-транспортной инфраструктуры. Пляж, приспособленный для людей на инвалидных колясках, появится на базе пляжа парка культуры и отдыха имени С. Лазо на станции Санаторной. Из числа объектов дорожно-транспортной сферы будут адаптированы участки пешеходных зон в районе ул. Муравьева-Амурского, Интернациональной, Борисенко, Верхнепортовой, от остановки общественного транспорта «Автовокзал» до ул. Русская, 2А (здание автовокзала) и ряд других объектов. Также в этом году будут проведены городские мероприятия «Хрустальный мир», «Мы вместе» и смотр-конкурс двориков «Доступная среда».