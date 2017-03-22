Футбольный клуб «Луч-Энергия» разошелся миром с калининградской «Балтикой». Бюджет приморского клуба «Адмирал» в следующем сезоне составит свыше миллиарда рублей. Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» занял 6 место по итогам Суперлиги и вышел в плей-офф, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Бюджет приморского клуба «Адмирал» в следующем сезоне составит свыше миллиарда рублей
Новости спортаВладивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.
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