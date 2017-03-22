Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке

Банк увеличивает максимальную сумму кредита

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Сбербанк снижает ставки по продуктам «Военная ипотека – приобретение готового жилья» и «Военная ипотека – приобретение строящегося жилья». Снижение составляет 0,85 п.п. Ставка по этим продуктам единая и с учетом снижения будет составлять 10,9% годовых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Кроме того, Сбербанк увеличивает максимальную сумму кредита по военной ипотеке на 170 тыс. рублей до 2,22 млн. рублей.

«Сбербанк последовательно снижает ставки, – отметил старший управляющий директор-директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев. – После снижения и упрощения базовых ставок, которые мы провели 20 февраля 2017, сегодня мы также снижаем ставки и в рамках военной ипотеки».

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье».