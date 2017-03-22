Долги жителей Владивостока, Артема и Партизанска за теплоснабжение достигли критической отметки — на сегодняшний день это почти два миллиарда рублей. В общей сложности 20 тысяч квартир, по трем городам — должники, которые воспринимают наличие теплоснабжения, как данность, а не как коммунальную услугу, которую необходимо ежемесячно оплачивать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Аресты, запреты, суды — меры, на которые вынуждена идти энергокомпания «ДГК»
20 тысяч квартир являются должникамиВладивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.
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