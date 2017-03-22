Аресты, запреты, суды — меры, на которые вынуждена идти энергокомпания «ДГК»

20 тысяч квартир являются должниками

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Долги жителей Владивостока, Артема и Партизанска за теплоснабжение достигли критической отметки — на сегодняшний день это почти два миллиарда рублей. В общей сложности 20 тысяч квартир, по трем городам — должники, которые воспринимают наличие теплоснабжения, как данность, а не как коммунальную услугу, которую необходимо ежемесячно оплачивать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.