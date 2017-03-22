За сутки на дорогах Приморья произошло 85 ДТП 12:01, 22 марта За сутки на дорогах Приморья произошло 85 ДТП
В ДТП в Приморье пострадал малолетний ребенок 11:48, 22 марта В ДТП в Приморье пострадал малолетний ребенок
Во Владивостоке под лед провалился человек 11:36, 22 марта Во Владивостоке под лед провалился человек
Новостная лента
Март, 22 среда
12:53
РИА VladNews ждет ваших новостей
12:53
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
12:53
Игорь Пушкарев: Мне до сих пор не понятны причины моего содержания под арестом и в чем обвиняют
12:41
Весенняя рыбалка: три рыбалка провалились под лед во Владивостоке
12:28
Ясли для кедра появились в Приморье Видео
12:17
Григорий Пейхвассер: Некоторые виды перепланировки в квартирах теперь можно узаконить без участия суда
12:01
За сутки на дорогах Приморья произошло 85 ДТП
11:57
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
11:48
В ДТП в Приморье пострадал малолетний ребенок
11:36
Во Владивостоке под лед провалился человек
11:31
Стартовал второй сезон проекта «Ростелекома» и Федерации фигурного катания на коньках России – ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды»
11:21
Начинающие поэты Владивостока: куда податься? Видео
11:12
Владивостокцы похитили парня, требуя от него взять кредит на крупную сумму
10:56
Пьяный водитель перевернул свой автомобиль на трассе во Владивостоке
10:43
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье Фото
10:30
Неизвестный напал на девушку в лифте одного из домов во Владивостоке
10:17
Школьник спрыгнул с 9 этажа дома во Владивостоке
10:15
Британцы сняли на видео Северную Корею Видео
Восток Цемент
10:04
Четвероклассник из Владивостока стал победителем всероссийского конкурса для журналистов
09:46
Около 500 разовых доз героина изъято у жительницы Приморья Видео
09:42
Здание полиции горело во Владивостоке Фото
09:34
Житель Приморья задержан при попытке дачи взятки сотруднику полиции
09:14
Что нужно садоводу знать о свете, цвете и законах физики?
09:09
Гороскоп на 22 марта
08:42
Во Владивостоке отключат холодную воду сегодня, 22 марта Адреса
08:37
Во Владивостоке сильный ветер, без осадков
08:33
Часть Владивостока останется без света в среду, 22 марта Адреса
05:53
«Евровидение-2017»: Робби Уильямс хочет представлять Россию на песенном конкурсе в Украине
04:36
Водитель автобуса во Владивостоке оштрафован за разговоры по телефону
03:02
В Приморье автомобиль провалился в яму, образованную в дорожном полотне
02:27
Музыканты ДВФУ записали «Звуки Владивостока» с известным кипрским композитором
01:03
Жительницу Приморья лишили родительских прав
00:19
Шоколад предотвращает возникновение рака кожи‍
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4101 (40) от 22 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сила есть. Но ум здесь главный
Кто сможет полететь в Москву за 7500?
Кому должна платить фирма за рекламу на вашем доме?
Час Земли стартует в 20.30
Мужчины дарили дамам мебель. И цветы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
8 канал

Ясли для кедра появились в Приморье

На стратификацию заложено 2 тонны семян
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Несколько раз в день уже второй месяц специалисты лесного питомника под Уссурийском ходят в ясли – так здесь называют контейнер для стратификации кедровых семян. То есть для искусственной подготовки к посеву, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Такую методику на территории питомника стали осваивать только с этого года. Около одной тонны семян уже дали ростки, а в мае их вкопают в землю. В будущем это миллион корейских кедров, которые способны восстановить до 500 гектаров леса.

Общая площадь питомника – 29 тысяч гектаров. Часть территории приходится на географические культуры, где собраны деревья кедра корейского со всего Дальнего Востока – это более 30 сельхозов. Опыт уникальный, он помогает определить, какие деревья лучше всего приживаются в Приморье. Согласно многолетним наблюдениям ученых, наибольший потенциал показывают кедры из северных районов Хабаровского края.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Начинающие поэты Владивостока: куда податься?
11:21, 22 марта 2017 Начинающие поэты Владивостока: куда податься?

В приморской столице систематически устраивают поэтические марафоны, литературные встречи и другие мероприятия

Любители картинга определят
13:03, 21 марта 2017 Любители картинга определят "Властелина кольца"

Традиционные любительские гонки пройдут во Владивостоке

ЭРА-ГЛОНАСС: где экстренное реагирование?
12:05, 21 марта 2017 ЭРА-ГЛОНАСС: где экстренное реагирование?

Таможни до сих пор не выдают ПТС на "бэушные" иномарки

Российская дрифт серия готова к старту
11:03, 21 марта 2017 Российская дрифт серия готова к старту

Новости спорта

Семья из Приморья боится отпускать дочку в школу
13:52, 20 марта 2017 Семья из Приморья боится отпускать дочку в школу

Девочке необходима инсулиновая помпа

Библиотека - культурный центр Владивостока
12:28, 20 марта 2017 Библиотека - культурный центр Владивостока

На полках расположились практически 20 тысяч книг

Приморские продавцы подержанных иномарок продолжают противостоять системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
14:04, 17 марта 2017 Приморские продавцы подержанных иномарок продолжают противостоять системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Быть ли митингу?