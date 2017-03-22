Ясли для кедра появились в Приморье

На стратификацию заложено 2 тонны семян

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Несколько раз в день уже второй месяц специалисты лесного питомника под Уссурийском ходят в ясли – так здесь называют контейнер для стратификации кедровых семян. То есть для искусственной подготовки к посеву, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Такую методику на территории питомника стали осваивать только с этого года. Около одной тонны семян уже дали ростки, а в мае их вкопают в землю. В будущем это миллион корейских кедров, которые способны восстановить до 500 гектаров леса.

Общая площадь питомника – 29 тысяч гектаров. Часть территории приходится на географические культуры, где собраны деревья кедра корейского со всего Дальнего Востока – это более 30 сельхозов. Опыт уникальный, он помогает определить, какие деревья лучше всего приживаются в Приморье. Согласно многолетним наблюдениям ученых, наибольший потенциал показывают кедры из северных районов Хабаровского края.