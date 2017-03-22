За сутки на дорогах Приморья произошло 85 ДТП 12:01, 22 марта За сутки на дорогах Приморья произошло 85 ДТП
В ДТП в Приморье пострадал малолетний ребенок 11:48, 22 марта В ДТП в Приморье пострадал малолетний ребенок
Во Владивостоке под лед провалился человек 11:36, 22 марта Во Владивостоке под лед провалился человек
Новостная лента
Март, 22 среда
12:53
РИА VladNews ждет ваших новостей
12:53
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
12:53
Игорь Пушкарев: Мне до сих пор не понятны причины моего содержания под арестом и в чем обвиняют
12:41
Весенняя рыбалка: три рыбалка провалились под лед во Владивостоке
12:28
Ясли для кедра появились в Приморье Видео
12:17
Григорий Пейхвассер: Некоторые виды перепланировки в квартирах теперь можно узаконить без участия суда
12:01
За сутки на дорогах Приморья произошло 85 ДТП
11:57
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
11:48
В ДТП в Приморье пострадал малолетний ребенок
11:36
Во Владивостоке под лед провалился человек
11:31
Стартовал второй сезон проекта «Ростелекома» и Федерации фигурного катания на коньках России – ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды»
11:21
Начинающие поэты Владивостока: куда податься? Видео
11:12
Владивостокцы похитили парня, требуя от него взять кредит на крупную сумму
10:56
Пьяный водитель перевернул свой автомобиль на трассе во Владивостоке
10:43
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье Фото
10:30
Неизвестный напал на девушку в лифте одного из домов во Владивостоке
10:17
Школьник спрыгнул с 9 этажа дома во Владивостоке
10:15
Британцы сняли на видео Северную Корею Видео
Восток Цемент
10:04
Четвероклассник из Владивостока стал победителем всероссийского конкурса для журналистов
09:46
Около 500 разовых доз героина изъято у жительницы Приморья Видео
09:42
Здание полиции горело во Владивостоке Фото
09:34
Житель Приморья задержан при попытке дачи взятки сотруднику полиции
09:14
Что нужно садоводу знать о свете, цвете и законах физики?
09:09
Гороскоп на 22 марта
08:42
Во Владивостоке отключат холодную воду сегодня, 22 марта Адреса
08:37
Во Владивостоке сильный ветер, без осадков
08:33
Часть Владивостока останется без света в среду, 22 марта Адреса
05:53
«Евровидение-2017»: Робби Уильямс хочет представлять Россию на песенном конкурсе в Украине
04:36
Водитель автобуса во Владивостоке оштрафован за разговоры по телефону
03:02
В Приморье автомобиль провалился в яму, образованную в дорожном полотне
02:27
Музыканты ДВФУ записали «Звуки Владивостока» с известным кипрским композитором
01:03
Жительницу Приморья лишили родительских прав
00:19
Шоколад предотвращает возникновение рака кожи‍
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4101 (40) от 22 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сила есть. Но ум здесь главный
Кто сможет полететь в Москву за 7500?
Кому должна платить фирма за рекламу на вашем доме?
Час Земли стартует в 20.30
Мужчины дарили дамам мебель. И цветы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Григорий Пейхвассер: Некоторые виды перепланировки в квартирах теперь можно узаконить без участия суда

Количество обращений по незаконной перепланировке растет.
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Пресс-конференция, посвященная проблеме перепланировок в жилых помещениях, прошла в администрации Владивостока. Спикером выступил начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

«Мы позаимствовали опыт Москвы и нашли способ немного облегчить жизнь собственникам квартир и снизить нагрузку на суды, – рассказал он. – Раньше законность любой перепланировки нужно было доказывать в суде. Даже такой, на первый взгляд, незначительной, как снос стены в санузле и его объединение с ванной комнатой».

Спикер пояснил, что количество обращений по незаконной перепланировке растет. В 2015-м году их было 527, в 2016-м – уже 675. Как правило, о сносах стен и расширении балконов специалисты управления содержания жилфонда узнают от бдительных соседей или старших по дому. Ведь почти всегда такие процессы сопровождаются шумом и строительным мусором.

«Бытует мнение, что можно расширять балкон на 30 см. Это не так. Его нельзя расширять ни на один сантиметр, узаконить такое потом невозможно. И в целом нет никаких шансов узаконить какую-либо перепланировку, если она несет угрозу конструкциям дома и соседним квартирам. Например, запрещен снос панелей», – пояснил Григорий Пейхвассер.

В таких случаях специалисты обращаются в суд и собственника обязывают привести квартиру в первоначальный вид. Наказание не ограничивается регулярными штрафами, такую квартиру потом невозможно продать. За неисполнение судебного решения собственнику также будет запрещен выезд за границу. В прошлом году во Владивостоке демонтировали незаконно построенный балкон. Теперь все расходы по демонтажу лягут на собственника. Вместе со штрафами.

Но в то же время существует масса таких видов перепланировки, которые никакой угрозы дому не несут и их легко можно внести в технический паспорт.

«Такую услугу теперь можно получить в любом Многофункциональном центре Владивостока, есть определенный список документов, которые нужно предоставить. И если вы планируете что-то в своей квартире поменять и это «что-то» масштабнее, чем просто замена обоев или ламината, то можно заранее поинтересоваться, возможно ли это. И сделать все по закону», – подчеркнул начальник управления жилфонда администрации Владивостока.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке под лед провалился человек
11:36, 22 марта 2017 Во Владивостоке под лед провалился человек

Мужчина совершал лыжную прогулку по акватории моря

Стартовал второй сезон проекта «Ростелекома» и Федерации фигурного катания на коньках России – ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды»
11:31, 22 марта 2017 Стартовал второй сезон проекта «Ростелекома» и Федерации фигурного катания на коньках России – ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды»

Принять участие может любой спортсмен

Четвероклассник из Владивостока стал победителем всероссийского конкурса для журналистов
10:04, 22 марта 2017 Четвероклассник из Владивостока стал победителем всероссийского конкурса для журналистов

Мальчик получил долгожданный смартфон

Здание полиции горело во Владивостоке
09:42, 22 марта 2017 Здание полиции горело во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

Гороскоп на 22 марта
09:09, 22 марта 2017 Гороскоп на 22 марта

Сегодняшний день хорош для наведения порядка

Во Владивостоке отключат холодную воду сегодня, 22 марта
08:42, 22 марта 2017 Во Владивостоке отключат холодную воду сегодня, 22 марта

Плановое отключение

Во Владивостоке сильный ветер, без осадков
08:37, 22 марта 2017 Во Владивостоке сильный ветер, без осадков

В крае местами пройдут осадки