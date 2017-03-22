Григорий Пейхвассер: Некоторые виды перепланировки в квартирах теперь можно узаконить без участия суда

Количество обращений по незаконной перепланировке растет.

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Пресс-конференция, посвященная проблеме перепланировок в жилых помещениях, прошла в администрации Владивостока. Спикером выступил начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Мы позаимствовали опыт Москвы и нашли способ немного облегчить жизнь собственникам квартир и снизить нагрузку на суды, – рассказал он. – Раньше законность любой перепланировки нужно было доказывать в суде. Даже такой, на первый взгляд, незначительной, как снос стены в санузле и его объединение с ванной комнатой».

Спикер пояснил, что количество обращений по незаконной перепланировке растет. В 2015-м году их было 527, в 2016-м – уже 675. Как правило, о сносах стен и расширении балконов специалисты управления содержания жилфонда узнают от бдительных соседей или старших по дому. Ведь почти всегда такие процессы сопровождаются шумом и строительным мусором.

«Бытует мнение, что можно расширять балкон на 30 см. Это не так. Его нельзя расширять ни на один сантиметр, узаконить такое потом невозможно. И в целом нет никаких шансов узаконить какую-либо перепланировку, если она несет угрозу конструкциям дома и соседним квартирам. Например, запрещен снос панелей», – пояснил Григорий Пейхвассер.

В таких случаях специалисты обращаются в суд и собственника обязывают привести квартиру в первоначальный вид. Наказание не ограничивается регулярными штрафами, такую квартиру потом невозможно продать. За неисполнение судебного решения собственнику также будет запрещен выезд за границу. В прошлом году во Владивостоке демонтировали незаконно построенный балкон. Теперь все расходы по демонтажу лягут на собственника. Вместе со штрафами.

Но в то же время существует масса таких видов перепланировки, которые никакой угрозы дому не несут и их легко можно внести в технический паспорт.

«Такую услугу теперь можно получить в любом Многофункциональном центре Владивостока, есть определенный список документов, которые нужно предоставить. И если вы планируете что-то в своей квартире поменять и это «что-то» масштабнее, чем просто замена обоев или ламината, то можно заранее поинтересоваться, возможно ли это. И сделать все по закону», – подчеркнул начальник управления жилфонда администрации Владивостока.