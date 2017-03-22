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Владивостокцы похитили парня, требуя от него взять кредит на крупную сумму

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Неизвестные похитили молодого человека, а после этого потребовали, чтобы последний взял крупную сумму кредита на свое имя, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Владивостоке в районе улицы Зои Космодемьянской. О случившемся сообщила сестра потерпевшего. По ее словам, на ее же глазах ее брата затолкали силой в машину и увезли в неизвестном направлении. Немногим позже похищенный рассказал, что два злоумышленника привезли его в безлюдное место и потребовали, чтобы он взял на свое имя кредит на крупную сумму денег. 

В пресс-службе УМВД по городу Владивостоку корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на данный момент по факту случившегося проводится проверка,выясняются все обстоятельства случившегося. 

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