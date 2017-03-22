Начинающие поэты Владивостока: куда податься?

В приморской столице систематически устраивают поэтические марафоны, литературные встречи и другие мероприятия

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

21 марта отмечают всемирный день поэзии. Сегодня в столице Приморья стихи пишут многие: и молодые, и взрослые авторы. Между тем заявляют о себе и публикуются единицы. Куда податься начинающему поэту? И где искать поддержки и профессиональной помощи?

В этих сборниках с названием «Исправляй» стихотворения и рассказы молодых приморцев. Первую такую книгу издали еще два года назад с помощью краевого отделения союза писателей России. В 2017-м к печати готовится уже третий сборник. Правда, тираж у него – всего 100 экземпляров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.