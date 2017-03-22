Пьяный водитель перевернул свой автомобиль на трассе во Владивостоке

Минувшим вечером, 21 марта, во Владивостоке автолюбитель в алкогольном опьянении перевернул свой автомобиль, в результате чего блокировал проезд, сообщает РИА VladNews.
Инцидент произошел по адресу Адмирала Юмашева, 8Б. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, в результате чего перевернул автомобиль.
Иномарка перегородила проезд автомобилям.
По словам очевидцев, у водителя отсутствовало и водительское удостоверение.
В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.