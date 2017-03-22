Британцы сняли на видео Северную Корею

Так ли страшен черт, как его малюют?

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Британская съемочная группа Роба Уитворта и Джити Сингха отправилась в северокорейский город Пхеньян, чтобы заглянуть за «железный занавес», о котором так говорит весь мир, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Тravelask

Однако, когда они запечатлели на камеру повседневную жизнь местных жителей, Пхеньян показался обычным, доброжелательным городом: широкие проспекты, однотипные дома, метро, скейт-парк, исторические монументы… разве что отсутствие рекламы сразу бросается в глаза, придавая некую блеклость. Конечно, авторам пришлось соблюдать некие ограничения: им было запрещено снимать стройки и военные объекты, а также вырезать изображения лидеров КНДР.