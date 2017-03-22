Неизвестный напал на девушку в лифте одного из домов во Владивостоке

Мужчина изнасиловал пострадавшую

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Приморец напал на девушку, с которой вместе ехал в лифте, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в темное время суток в одном из домов Владивостока. Девушка, находившаяся в алкогольном опьянении, ехала в лифте с мужчиной. В какой-то момент злоумышленник начал приставать к девушке, которая оказала сопротивление. Мужчина нанес удар своей "жертве", после чего совершил действия насильственного характера.

После случившегося девушка написала заявление в полицию. Представитель Следственного комитета сообщил корреспонденту агентства, что на данный момент информация о нападении проверяется.