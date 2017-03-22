Четвероклассник из Владивостока стал победителем всероссийского конкурса для журналистов

Мальчик получил долгожданный смартфон

Владивосток, среда, 22 марта , РИА Vladnews.

Четвероклассник из Владивостока победил в спецноминации профессионального всероссийского конкурса для журналистов, за что получил в подарок смартфон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов конкурса.

Всероссийский конкурс средств массовой информации «СПЕКТР», посвященный II Российскому конгрессу лабораторной медицины состоялся в конце 2016 года. Ученику 4 «Г» класса гимназии №2 Владивостока Илье Выговскому была присуждена специальная Премия «За интерес к профессии» от ГК «Инвитро».

Школьник прислал материал под название «Дунул, плюнул и пошел», который был опубликован в школьной газете.

Для создания материала Илья в мае 2016 г. посетил лабораторный центр города Владивостока и побеседовал со специалистами медицинского учреждения, которые рассказали юному журналисту о специфике работы.

Всего на конкурс было прислано 292 работы. Материалы оценивали ученые, редакторы общественно-политических и профессиональных СМИ, врачи, представители общественных профессиональных объединений.